Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 ay önce arka ayakları felçli olarak doğan ve ‘Boncuk’ ismi verilen kuzuya ev ortamında çocuklar gibi bakılıyor.

Yüksekova ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Güveç köyünde yaşayan Akdoğan ailesi, felçli doğan kuzuyu evlerine alarak bakmaya başladı. 3 ay önce dünyaya gelen, fakat felçli durumda olduğunu gören Akdoğan ailesi, kuzuyu evlerine alarak en güzel şekilde bakımını yapıp biberonla besliyor. Aile bireyleri ile iç içe yaşayan kuzu, sofrada bile aileye eşlik ediyor. Arka ayaklarını kullanamayan kuzu, günün 24 saatini aileyle geçirerek onlarla birlikte yatıyor.

Kuzunun ailenin bir ferdi olduğunu belirten Hasan Akdoğan, "3 ay önce kuzumuz felçli bir şekilde doğdu. Arka ayakları felçli olduğunu ve kullanmadığını gördük. Bizde o felçli durumunda dolayı ahırda bırakmadık, hemen eve alıp bakmaya başladık. 3 aydır bir çocuk gibi bakıyoruz. Biberonla süt vermiyoruz. Ben olmadığım zaman annem, ağabeyim, yengem ve yeğenlerim bakıyor. Biz ona, o da bize çok alıştı. Bizi üzen tarafı ise arka ayaklarının felçli olmasıdır. Buradan yetkililerden, hayırseverlerden kuzumuz için yürüteç istiyoruz. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.