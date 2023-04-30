Arjantin’de düzenlenen “Büyükelçilikler Gecesi”ne katılan Yunus Emre Enstitüsü, geceye katılan bin 500 Arjantinlinin ilgi odağı oldu.

“10. yılında demir ağlarla örülen Türkiye’den 100. yılında dünyayı kültür ağlarıyla ören Türkiye’ye” mottosuyla hareket eden Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı noktalarında temsilcilikleri aracılığıyla Türkçe’nin ve Türk kültürünün tanınmasına katkı sağlıyor. Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ülkelerin büyükelçilikleri ile kültür merkezlerinin katıldığı “Büyükelçilikler Gecesi” adlı etkinliğe Buenos Aires Büyükelçiliği himayelerinde Türkiye’yi temsilen Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü katıldı. Yaklaşık bin 500 kişinin ziyaret ettiği Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü önünde 500 metre uzunluğunda kuyruklar meydana geldi. Enstitünün binlerce Arjantinliyi ağırladığı gecede Türkiye’nin kültürel zenginliklerinin yer aldığı Türk Kültürü Sergisi, Türkiye tanıtım sunumu ile Türk kahvesi ve çay atölyeleri, Rumî’nin Hoşgörü Dünyası adlı sunum, sema gösterisi gibi gece boyunca çeşitli aktivitelerle Türk kültürü tanıtıldı.

Türkiye ve Türk kültürü binlerce Arjantinliyi bir araya getirdi

Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Aydın Bayat, “Türkçe ve Türkiye’ye has çok sayıda hayranlık uyandırıcı unsur, Arjantinlilerin Türkçe öğrenmesine ve Türk kültürüne ilgi duymasına zemin hazırlıyor” ifadesini kullandı.

Bayat, “Bugün Yunus Emre Enstitüsü olarak gurur dolu bir gün yaşadık. Büyükelçiliklerin ve kültür merkezlerinin kapılarını açtığı gecede Türkiye’ye ve Türk kültürüne gösterilen ilginin bir yansıması olarak yaklaşık bin 500 Arjantinli merkezimizi ziyaret etti. Türkiye’nin kültürel mirasını inşa ettiğimiz Arjantin’den yediden yetmişe farklı yaş gruplarının bulunması ve Türkiye’ye gösterilen yoğun ilgi bizi ziyadesiyle mutlu etti” diye konuştu.