Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’i 2-1 yenen Suudi Arabistan’da yarın resmi tatil ilan edildi.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’i 2-1 yenen Suudi Arabistan’da yarın resmi tatil ilan edildi.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’e karşı tarihi bir galibiyet alan Suudi Arabistan’da yarın resmi tatil ilan edildi. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ı halkın milli takımın zaferini kutlaması için yaptığı resmi tatil önerisinin Kral Salman bin Abdülaziz el-Suud tarafından onaylandığı ifade edilerek, tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin tatil yapacağı aktarıldı.

2022 Dünya Kupası C Grubu’nda Arjantin ile karşı karşıya gelen Suudi Arabistan, 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari’nin attığı gollerle Arjantin’i 2-1 mağlup etti.