Eskişehir’de arızalanan tramvay, seferlerin aksamasına neden oldu.

Eskişehir’de şehir içi ulaşımı sağlayan tramvay, sebebi henüz öğrenilmeyen bir arızadan dolayı durdu. Yaklaşık yarım saat süren aksaklık sebebiyle tramvay seferleri aksarken, vatandaşlar mağdur oldu. Duraklarda tramvay beklerken arızadan habersiz olan vatandaşlar bu duruma tepki gösterdiği görüldü. Arızası onarılamayan tramvay, bakım yapılmak üzere çekildi. Seferlerin yeniden açılmasının ardından vatandaşlar ulaşımı yeniden kullanabildi.