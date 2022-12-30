Kocaeli’den Antalya’ya giden geminin makinesi arızalandı. Tanker, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak demirlendi.

Kocaeli’den Antalya’ya giden geminin makinesi arızalandı. Tanker, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak demirlendi.

T. Leyla adlı 121,6 metre boyundaki tanker gemi, Kocaeli’den Antalya’ya gitmek üzere yola çıktı. Tanker, Yelkenkaya Feneri güneyinde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler konuya müdahale ederek tankeri kurtardı. Tanker, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonuyla Kılavuz Kaptan ve Şark römorkörü refakatinde emniyetli bir şekilde Yarımca Limanı’na demirletildi.