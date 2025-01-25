Antalya’nın Manavgat ilçesinde arızalanan otomobilini hiçbir önlem almadan iterek götürmeye çalışan otomobil sürücüsü, 2 ayrı kazanın yaşanmasına neden oldu. Meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken, aracı arızalanan sürücüye, önlem almadan kara yolunda bekleme yapmaktan 993 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya-Antalya D-400 kara yolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Salih Ç.’nin kullandığı 07 ST 742 plakalı otomobil, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı üzerine geldiğinde bilinmeyen bir nedenle stop etti.

Salih Ç., otomobilinden inerek hiçbir önlem almadan tek başına aracını iterek yoluna devam ederken, diğer araç sürücüleri için büyük tehlike oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yolda önlem almasına rağmen tek şeride düşen yolda, önce Ahmet Mert’in kullandığı 32 AAR 623 plakalı otomobil ile Şerife Sülek’in kullandığı 32 AV 512 plakalı otomobil çarpıştı. Trafik ekipleri kaza yapan sürücülerle ilgilendiği sırada bu kez yaklaşık 100 metre uzaklıkta Mehmet Öztürk’ün kullandığı 06 GF 1355 plakalı otomobil ile Hüseyin Tunç’un kullandığı 07 APM 913 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken, köprülü kavşakta kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Ekipler, arızalanan otomobilin sürücüsüne önlem almadan kara yolunda bekleme yapmaktan 993 TL para cezası uyguladı.