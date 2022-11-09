Kastamonu’da bayırdan inerken arızalanan tomruk yüklü traktör, sürücüsünün manevra yaparak kaldırıma çıkmasıyla durabildi. Römorkta bulunan tomruklar yola sarılırken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kastamonu’da bayırdan inerken arızalanan tomruk yüklü traktör, sürücüsünün manevra yaparak kaldırıma çıkmasıyla durabildi. Römorkta bulunan tomruklar yola sarılırken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Kastamonu-Ankara karayolu Budamış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Y. idaresindeki römorku tomruk yüklü traktör, bayırdan aşağı inerken arızalandı. Traktörün hızlandığını fark eden sürücü, manevra yaparak kaldırıma çıktı. Römorktan ayrılan traktör, 150 metre ilerledikten sonra durdu. Kazada Özkan Y. hafif yaralanırken, römorkta bulunan tomruklar yola saçıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Özkan Y.’ye olay yerinde ayakta müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından yola saçılan tomruklar toplanarak şehirde bulunan bir sunta fabrikasına götürülmek üzere başka bir araca yüklendi.