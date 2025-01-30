Kocaeli’de motorundan gelen sesler üzerine sürücüsünün emniyet şeridinde durdurduğu araca başka bir otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Gebze geçişi Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 ABY 701 plakalı otomobiliyle seyreden Mustafa K.Y., gelen sesler üzerine aracını sağ şeride çekti. O esnada Diyar A. yönetimindeki 07 AGR 173 plakalı otomobil, sağ şeritte duran araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 81 ABY 701 plakalı otomobilde yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle kontrollü sağlanan trafik, hasarlı her iki aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.