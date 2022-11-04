Bodrum Karaada açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin yardım çağrısı üzerine bölgedeki KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu yardım talep edilen bölgeye hareket etti.

Yangınların gönüllü kahramanları itfaiye ile birlikte tatbikat yaptı

Yangınların gönüllü kahramanları itfaiye ile birlikte tatbikat yaptı

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