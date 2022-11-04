Muğla’nın Bodrum ilçesinde açık denizde motor arızası yaparak sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma botu kurtardı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde açık denizde motor arızası yaparak sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma botu kurtardı.
Bodrum Karaada açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin yardım çağrısı üzerine bölgedeki KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu yardım talep edilen bölgeye hareket etti.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü kurtarma botuna yedeklenen 9 metre boyundaki tekne Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.
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