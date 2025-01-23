Afyonkarahisar’da arıza yapan aracının başında çekiciyi bekleyen şahıs kontrolden çıkan hafif ticari aracın kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güven A., aracı arıza yapınca Bolvadin ilçesindeki bir çekici firmasını arayarak yardım istedi. Ardından olay yerine R.S.’nin kullandığı 10 AJL 046 plakalı çekici olay yerine geldi. R.S., aracı olay yerinden kaldırmak için kullandığı çekici ile manevra yaptığı esnada bu sırada karşı yönden gelen U.S., yönetimindeki 03 ACK 709 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak çekiciye çarptı. Savrulan araçlar ardından arıza yapan aracının başında bekleyen Güven A.’ya çarptı. Kazada yaralanan Güven A. ve araç sürücülerinden U.S., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yarılardan Güven A., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.