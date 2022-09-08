Zonguldak’ın Alaplı-Akçakoca tünel içinde fındık işleme aracı arızalanınca sürücüsü trafik önlemi almadan aracıyla yol kenarında beklemeye başladı. Arkasından seyreden kamyon sürücüsü de son anda fark ettiği araca çarpmamak için duvarlara çarptı. Kamyon sürücüsü dakikalarca olayın şokunu yaşadı.

Zonguldak’ın Alaplı-Akçakoca tünel içinde fındık işleme aracı arızalanınca sürücüsü trafik önlemi almadan aracıyla yol kenarında beklemeye başladı. Arkasından seyreden kamyon sürücüsü de son anda fark ettiği araca çarpmamak için duvarlara çarptı. Kamyon sürücüsü dakikalarca olayın şokunu yaşadı.

Kaza, Alaplı Akçakoca Tünel içinde Kavukkavla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özer Y. idaresindeki 67 DV 927 plakalı fındık işleme aracı tünel içerisinde arıza yaptı. Sürücü, aracı tünel içinde sağ tarafa park etti. İddiaya göre araçtan inen şoför Özer Y. herhangi bir trafik önlemi almadan tüneldeki yaya kaldırımında beklemeye başladı. O esnada seyir halindeki Metin Y.; idaresindeki 67 SA 845 Kamyonla yol kenarındaki duran aracı son anda fark etti. Ani manevra yapan sürücü tünelin sağında ve solundaki duvarlara çarparak durabildi. Olayın şokuyla şoka giren sürücü dakikalarca oturarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, sürücü Metin Y.’yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık kontrolünden geçirdi. Kaza nedeniyle, tünel içinde Alaplı istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma kiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.