Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapması sonrası sürüklenen 17 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Bodrum Yalıkavak önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Çağrıya, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi. Sürüklenen 17 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bota yedeklenerek Yalıkavak Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.