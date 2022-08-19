Bodrum Akvaryum Koyu’nda arıza yapan 12 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Akvaryum Koyu’nda arıza yapan 12 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akvaryum koyunda motor arızası yapan ve içerisinde 5 kişi bulunduğu tekne arıza yaptı. Teknedekiler tarafından yapılan yardım çağrısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. KIYEM kurtarma botu tarafından 12 metrelik tekne yedeklenerek Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.