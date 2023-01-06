Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kepsut ilçesine kurduğu Biyolojik Arıtma Prosesli Atık Su Arıtma Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Tesisin arıttığı suyun tarımsal sulama kriterlerine uygun olması ve akvaryum balığının dahi suda yaşayabilmesi, tesisin çevreciliğini ön plana çıkardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kepsut ilçesine kurduğu Biyolojik Arıtma Prosesli Atık Su Arıtma Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Tesisin arıttığı suyun tarımsal sulama kriterlerine uygun olması ve akvaryum balığının dahi suda yaşayabilmesi, tesisin çevreciliğini ön plana çıkardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kepsut’ta devreye aldığı ileri biyolojik arıtma prosesli atık su arıtma tesisinin açılışı gerçekleştirildi. İleri biyolojik arıtma tesisinin farklı bir prosesi olan Sabit Film Entegre Aktif Çamur Sistemine (IFAS) sahip olan; 22 bin kişi ve 3 bin 300 metreküp/gün kapasiteli olarak inşa edilen tesiste atık sular bitkiler vasıtasıyla arıtılacak. Tarımsal sulama kriterlerine uygun bir şekilde arıtılarak geri kazanılacak sular, Kepsut’un tarım arazilerinin sulanmasında kullanılacak.

24 olan tesis sayısı, 45’e çıkıyor

Suya sahip çıkmak için öncelikle atık suların iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulayan BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, BASKİ’nin 2019’a kadar 24 atık su arıtma tesisiyle şehre hizmet verdiğini belirterek “Yücel Başkanımız göreve geldiğinde, şehirde atık su sorunu kalmamasına yönelik talimat verdi. 2019’dan bu yana yapmış olduğumuz ve yapacağımız yatırımlarla; 45 atık su arıtma tesisiyle 2,5 milyon insana hizmet edebilecek kapasiteye ulaşan bir arıtma tesisi ağına sahip olacağız” dedi. İzzet Günal; Sındırgı, Savaştepe ve Susurluk’ta yapılan arıtma tesislerinin açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini ifade etti.

‘Çevreye olan duyarlılığımızın göstergesi’

Tesisin Kepsut’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, “Bugün güzel bir eseri ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis, çevreye ne kadar duyarlı olduğumuzun bir göstergesi. Arıtılarak içme suyu berraklığına getirilen atık suları, tarım arazilerimizde değerlendireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Uluslararası standartlara sahip

Belediyeciliğin insana olduğu kadar doğaya da yatırım yapmak olduğunu vurgulayan Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, doğaya yapılan yatırımın çok güzel bir örneği. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere uluslararası standartlara sahip bir tesisi Kepsut’a kazandıran Kepsut Belediye Başkanımız ve tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

‘Eserlerimiz mührümüzdür’

Açılışı gerçekleştirilen atık su arıtma tesisinin Türkiye’de ilklerden biri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak insanın doğayla uyum içerisinde yaşadığı şehri inşa etmek için önemli proje ve yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Kepsut İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin doğayla barışık bir tesis olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimizde bu tesisin yaklaşık yüzde 60’ı tamamlanmıştı. Türkiye’ye örnek olacak bir tesisi tamamen işler hale getirip açılışını yapmak bizlere nasip oldu. Şehrin içinde daha az yer kaplayan, herhangi bir koku problemi yaşatmayacak, daha nitelikli ve kullanışlı bir tesisi Kepsut’a kazandırdık. Bunun gibi tesislerin sayısını artırmak istiyoruz. Şehrimizin farklı noktalarında da benzer çalışmaları yapacağız. Çünkü biz denizimizi, doğamızı önemsiyoruz. Balıkesir için çalışıyoruz, eserlerimiz mührümüzdür. Başta Kepsut Belediye Başkanımız İsmail Cankul’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tesisi hakkında

Kapalı alanda IFAS (Sabit Film Entegre Aktif Çamur Sistemi) prosesine sahip olan tesis; aynı kapasiteye sahip Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesli arıtma tesislerine göre alandan yüzde 50 alan tasarruf sağlıyor. “Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım” işi projesi ile; 15 bin kişi ve 2 bin 200 metreküp/gün kapasiteli (2. kademe 22 bin 500 kişi ve 3 bin 300 metreküp/gün) Kepsut İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 14 bin metre kanalizasyon şebeke ve terfi hattı, 4 adet kanalizasyon terfi merkezi, 334 adet kanalizasyon parsel bacası yapıldı. 12 milyon 790 bin TL’ye mal olan yatırımın yüzde 50’si Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe olarak sağlandı.