Menteşe Belediyesi kurulduğundan bugüne parkları ve yeşil alanları arıtma suyu (gri su) ile sulama projesine devam ediyor. Her yıl kapasitesi arttırılarak sulama alanları çoğaltılan proje ile ilçe merkezindeki 460 bin metrekare park ve yeşil alanların sulaması yapılırken, ekonomik ve iş gücü anlamında da tasarruf sağlanıyor.

Projeye ilişkin açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bu projeye 8 yıl önce başladık. Her yıl kapasitesini arttırarak park ve yeşil alanların tamamının atık su ile sulanmasını sağladık. Tamamlanan bu proje ile su kaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda hassasiyetimizi ortaya koyduk. Bilindiği gibi kentleşme, nüfus, endüstrileşmenin artması ve iklim değişikliği nedeni ile su kaynaklarının öneminin daha da arttırdı. Bu nedenle su tasarrufu konusunda önemli bir proje gerçekleştirdik. Muğla Büyükşehir Belediyesi atık su arıtma tesislerinde atık suyun geri dönüşümünü sağlayan sistemi hayata geçirmesi ile birlikte parklarımızı şebeke suyunun yanında arıtılmış suyla sulamaya başladık. Sistem sayesinde yıllık 34 bin 500 tonluk bir su tasarrufu sağlarken, ilçe genelinde 460 bin metrekare park ve yeşil alanların sulamasını gerçekleştiriyoruz” dedi.