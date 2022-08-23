Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin tamamladığı ve bölgenin uzun yılardır kanayan yarasına çözüm olan Baklan Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı yapıldı. Arıtılan su ile tesis içerisinde yetiştirilen sebzeleri göstererek suyu iki kez kullandıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, çevre yatırımlarının kuraklık ve iklim değişikliğini önlemede hayati derecede rol oynadığını vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin tamamladığı ve bölgenin uzun yılardır kanayan yarasına çözüm olan Baklan Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı yapıldı. Arıtılan su ile tesis içerisinde yetiştirilen sebzeleri göstererek suyu iki kez kullandıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, çevre yatırımlarının kuraklık ve iklim değişikliğini önlemede hayati derecede rol oynadığını vurguladı.

Doğa ve çevre dostu yatırımlara imza atmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Baklan ilçesinde yapımını tamamladığı Baklan Atık Su Arıtma Tesisinin açılış törenini gerçekleştirdi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arıtılan su ile yetiştirilen sebzeler dikkat çekti

Büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra sadece merkezde değil tüm ilçelerde de yoğun bir çalışma ve yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Baklan’da taş üstüne taş koyduysak, bunun baş mimarı ve sebep olanı Cumhurbaşkanımızdır, Allah’ım O’ndan razı olsun. İnşallah aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Dünya standartlarında olan tesisimizi ilçemize kazandırmadan önce Baklan’da içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağıya değiştirdik, ihtiyaç olan yerlere yağmur suyu hatlarımızı inşa ettik” dedi. Atık suyun işlemden geçmeden önceki hali ile arıtılmış halini göstererek arıtma tesislerinin önemini anlatan Başkan Zolan, arıtılan su ile doğal ve sağlıklı ürünlerin üretilebildiğine işaret etti. Burada arıtılan su ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ personeli tarafından tesis içerisinde yetiştirilen taze sebzeleri göstererek suyu iki kez kullandıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, çevre yatırımlarının kuraklık ve iklim değişikliğini önlemede hayati derecede rol oynadığını vurguladı.

“Biz birlikte Denizli’yiz”

Başkan Zolan, “Su dünyanın en değerli şeyidir. Su hayattır. Biz Baklan’ımıza her yönüyle hizmet etmek için çalışıyoruz. Ne sorunu varsa, neye ihtiyaç varsa gidermek için gayret ediyoruz. Baklan’ı bu hale getirdiysek, birlikte başardık” diye konuştu. Tesisin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan, “Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte Denizli’yiz, birlikte Baklan’ız. Birlikte olursak bir anlamımız var. Allah’ım birliğimizi daim eylesin” dedi. Konuşmaların ardından Baklan Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı yapıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler tesiste bir süre incelemede bulundu.