Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Ulusal Kongresine, Anadolu Üniversitesi patentlerini sergilemek ve tanıtmak üzere katıldı.

Patentlerin lisanslanması ve yeni üniversite-sanayi iş birliği projelerinin geliştirilmesi üzerine üniversiteler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarda, potansiyel iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirilecek. ARİNKOM TTO personelinin yanı sıra sergilenen patentlerin buluşçusu akademisyenler Prof.Dr. Ahmet Özdemir, Doç. Dr. Belgin Sever, Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi, Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Özer de fuara poster sunumları ile katılım gösterdi.

Üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurulmasına, kurumsallaşmasına, kalitesinin ve performansının ve iyileştirilmesine yardımcı olmak misyonu ile hareket eden bir sivil girişim olan Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformunun - ÜSİMP, Kasım 2024 itibariyle 131 kurumsal üyesi bulunuyor.