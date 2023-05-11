8 tane milletvekili işlediği suçları da itiraf ederek cezaevinde. ‘Bunların kapılarını kırıp kurtaracağız. Onun için Kılıçdaroğlu’na oy vereceğiz’ diyorlar. Bunlara bir karşılık verin. Deyin ki ‘Türkiye’nin meselesi bu değil. Türkiye’nin demokratikleşmesini istiyorsanız bu işi bize bırakın. Ben 7 kişiye danışarak karar vereyim’ Onlar da bu kez ‘O zaman sana oy vermeyiz’ diyorlar. Yani diyet istiyorlar. Bu diyetin içerisinde İmralı dar var, başka yerler de var, orası da burası da var” dedi.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlarına yönelik bir otelde kahvaltı programı düzenlendi. Toplantıya, AK Parti’nin kurucu isimlerinden ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı. AK Parti milletvekili adaylarının da kısa birer konuşma yaptığı toplantıda söz alan AK Parti’li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Liderimize sahip çıkmamız gerekiyor. Madem ki küreselciler istemiyor, Türkiye düşmanları istemiyor, terör örgütleriyle ittifak yapmış 6’lı, 7’li hatta 9’lu maşalara fırsat vermeyeceğiz. Tekrar Cumhurbaşkanımızı Türkiye yüzyılının inşası için Türkiye’nin başına getireceğiz. Buna devlet ve millet olarak ihtiyacımız var. Bizden medet bekleyen Türk ve İslam coğrafyasında, Kafkaslar’da ve her yerde bize bakan gönül coğrafyamızın da ihtiyacı var. Onun için hepimiz çevremizde, eşimize, dostumuza, sağımıza, solumuza bir kez daha anlatmalıyız. Bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için hepimize görev düşüyor” dedi.

Toplantıda konuşan Arınç, “Son bir düzlükteyiz. Tekrar bir seçimde biz inanıyoruz ki Erdoğan, Cumhurbaşkanı olacak. AK Parti mecliste çoğunluğu da alacak. Bizim özlediğimiz, beklediğimiz yeni bir restorasyon dönemi en kısa zamanda başlayacak. Bundan emin olun. Yürütmenin başı demek icrada ne söylüyorsa onu yapmak demektir. Güçlü bir liderlik ve güçlü bir icraat profiline sahip olmamız lazım. Tayyip Bey de bu fazlasıyla var. ‘İyi efendim de bazen hata yapıyor’ Hata yapacak tabi. Çok çalışan adam çok da hata yapar. Hiç çalışmayan adam hata yapmaz. Siz hangisini tercih edeceksiniz? Elbette çalışanı” dedi.

“Ağızlarını bıçak açmıyor”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, HDP’li vekillerin söylemleri üzerinden eleştiren Arınç, “Şu anda 7-8 tane milletvekili işlediği suçları da itiraf ederek cezaevinde. ‘Bunların kapılarını kırıp kurtaracağız. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vereceğiz’ diyorlar. Bunlara bir karşılık verin. Deyin ki ‘Türkiye’nin meselesi bu değil. Türkiye’nin demokratikleşmesini istiyorsanız bu işi bize bırakın. Ben 7 kişiye danışarak karar vereyim’ Onlar da bu kez ‘O zaman sana oy vermeyiz’ diyorlar. Yani diyet istiyorlar. Bu diyetin içerisinde İmralı dar var, başka yerler de var, orası da burası da var. Elbette bunların millette bir korku meydana getirdiğini görüyoruz. Bizim CHP’li arkadaşlarımız bile pek çoğu buna tepkili. ‘Bu ne demek. Biz bunlarla birlikte olamayız’ diyorlar. Bu sadece milliyetçi bir söylem değil. Aynı zamanda Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik bir tehdit. Bu tehdidin içerisinde bir Cumhurbaşkanı adayı aslında itiraz etmeli. ‘Hayır, sizin düşünceleriniz ile bizim alakamız yok. Vermeyecekseniz vermeyin oyunuzu’ demesi lazım. Bizimki öyle diyor ama onların ağızlarını bıçak açmıyor. Ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir daha seçilince ve AK Parti mecliste çoğunluğu sağlayınca işler daha iyi olacak. Sizler de güvenin ve emin olun” dedi.