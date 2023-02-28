22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzedeler için tüm imkanlarını seferber eden Şehzadeler Belediyesinin çalışmaları nedeniyle, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzedeler için tüm imkanlarını seferber eden Şehzadeler Belediyesinin çalışmaları nedeniyle, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.

Memleketi Manisa’ya gelen 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Şehzadeler Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında Başkan Çelik, başkan yardımcıları ile birlikte Arınç’ı belediye önünde karşıladı. Ziyarette 23, 24, ve 25. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber de hazır bulundu. Arınç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için tüm imkanlarını seferber eden Şehzadeler Belediyesinin çalışmaları nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti. Yaşanan felaket sonrasında tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların seferber olmasının milletin yardımlaşma duygusunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Arınç, "Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ziyaretin anısına Arınç’a Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii’nin bir tablosunu hediye etti.