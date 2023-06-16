Bu yıl havaların yağışlı gitmesinin arıları olumsuz etkilediği ve bunun da bal rekoltesinde düşüşe neden olacağı belirtildi.

Türkiye genelinde havaların elverişsiz olması nedeniyle bal üreticilerinin rekolte kaybına uğrayacağı ifade edildi. Özellikle ilkbahar döneminin fazla yağışlı geçmesi sonucu arıların çiçeklerden fazla yararlanamadığını söyleyen Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, bunun da bal rekoltesini olumsuz etkilediğini vurguladı. Ziraat Mühendisi Gün yaptığı açıklamada, “Giresunlu arıcılar olarak 2023 bal rekoltesi konusunda hayal kırıklığı yaşanacaktır. Bunun nedeni de havaların arıların istediği gibi gitmemesidir. Çünkü arı güneşli havada dışarıda dolaşmayı sever ve çiçeklerle o zaman temasa geçer. Ancak bu yıl, maalesef arılar özellikle ilkbaharda çiçeklerden yeteri kadar faydalanamadı. Yaz ayına girilmesine rağmen hala havalar yağışlı gitmeye devam ediyor. Orman gülü ve çiçekten yeterinde faydalanamayan arıcılar, bugünlerde havaların hala yağışlı gitmesi nedeniyle kestane balı için de endişe yaşamaktadır. Dolayısyla arıcılar bu sezon hava şartlarından olumsuz etkilenmektedir” dedi.