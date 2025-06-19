İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Cumaovası İstasyonu’nda çalışan özel güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç’ın görev esnasında uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi, özel güvenlik sektöründe büyük üzüntüye neden oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Özel Güvenlik Sektör Meclis Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Aliağa-Torbalı hattında seyir halindeki trende sigara içerek yolcuları rahatsız eden şahıs, istasyonda görevli özel güvenlik görevlisi tarafından tren dışına alınmış, ancak sonrasında şahıs ile özel güvenlik görevlisi arasında arbede yaşanmıştır. Aldığı darbe nedeniyle kalp krizi geçiren Seydihan Alsaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Üzüntümüz çok büyük. Görevi başında yalnızca kamu düzenini korumaya çalışan bir özel güvenlik görevlisinin böylesine vahim bir şekilde hayatını kaybetmesi, hepimizi yasa boğdu. 7 gün 24 saat görev yapan ve can ile mal güvenliğini sağlayan özel güvenlik görevlilerine yönelik şiddet olayları; kamu vicdanını yaralayan ve toplum huzurunu zedeleyen ciddi bir soruna dönüşmüştür. Özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı yasa kapsamında görev yapan ve kamu güvenliğinin tamamlayıcısı olan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır.

Merhum Seydihan Alsaç’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, tüm özel güvenlik camiamıza başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.