Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde içme suyu sağlayan ana hatta revize işlemini gece boyunca aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde içme suyu sağlayan ana hatta revize işlemini gece boyunca aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Arifiye ilçesine Hızırilyas su deposundan içme suyu temin eden ana iletim hattının bir kısmında yenileme işlemini tamamladı. Zübeyde Hanım Caddesi ile Fatih Caddesi arasında kalan tren yolunun altından yatay sondaj usulünce yapılan çalışmalar ile bölgenin içme suyu hattı uzun yıllar boyunca garanti altına alındı. Dün akşam saat 18.00 sıralarında başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıksız şekilde devam eden çalışmalar neticesinde bölge halkı su kesintisinden minimum seviyede etkilendi.