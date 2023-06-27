Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde arife günü nedeniyle vatandaşlar tarafından mezarlıklara yoğun ziyaret gerçekleştirildi.

Her bayram öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de Köyceğiz’de vatandaşlar, vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren, özellikle ikindi namazından sonra Boğasa Mezarlığı, Köyceğiz Yeni Mezarlık ve Türbe mezarlığına akın etti.

Kurban Bayramı öncesi, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, yakınları için dua okudu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kabir ziyaretine gelen bazı vatandaşlar, yakınlarının kabri başında Kur’an-ı Kerim ve dua okurken, bazısı da kabirlerin etrafında temizlik yaparak mezarları suladı.

Mezarlık ziyaretinde yoğunluk gözlenirken mezarlıkta bulunan yakınlarını ziyarete geldiklerini belirten vatandaşlar, vefat eden yakınları için Kur’an-ı Kerim ve dua okuduklarını söylediler.