Kayserispor’un genç futbolcularından Arif Kocaman, ümit milli takım kampına davet edildi.

Teknik Direktörlüğünü Levent Sürme’nin yaptığı Türkiye Ümit Milli Takımının 17 Haziran Cumartesi günü Azerbaycan ve 20 Haziran Salı günü Bosna Hersek ile İstanbul’da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna Kayserispor’dan Arif Kocaman davet edildi.

İstanbul’da bir araya gelen ümit milli takım aday kadrosu, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren antrenmana kampta bulunan tüm oyuncular katıldı.