S.S. Yeni Besni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 3. Olağan Genel kurulu gerçekleştirildi.

S.S. Yeni Besni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 3. Olağan Genel kurulu gerçekleştirildi.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut Başkan Arif İşitmen güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Kongrede Divan Başkanlığına Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk seçilirken katip üyeliklerine, Adem Doğan, Deniz Kösen oldu. Seçimlerde yeniden başkanlığa Arif İşitmen’in yönetim kurulu üyeliklerine, Haci Arslan, Kadir Açıkgöz, Fikret Karaca ve Bedir Yücelt seçildi.

Yeni Besni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Arif İşitmen seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Ben 2015’de kooperatifi kurduğumda ikinci bir kooperatife ihtiyaç var mı diyenler oldu. 102 üye ile kooperatifimizi kurduk ve kooperatifimizi kurduktan sonra gerçekten ikinci bir kooperatife ihtiyaç olduğunu gördük. Kooperatifimiz bugün 720 üye ve Besni esnafımıza 102 milyon hazine destekli kredi kullandırdık. Esnafımız verilen bu hizmetin daima en iyisine layıktır. Esnafımızın daima yanında olmaya ve esnafımıza destek çıkmaya devam edeceğim. Kooperatifimizin kuruluş aşamasından bugüne kadar desteğini ve yardımlarını esirgemeyen, her koşulda yanımızda olarak bize güven veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.