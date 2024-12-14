Tarım Kampı’nda, arıcılık ve sürdürülebilir tarım projelerine yönelik önemli sunumlar gerçekleştirildi. BEE’O Propolis Kurucusu ve CEO’su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, girişimcilik hikayesini ve arıcılık sektöründe kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarını paylaşarak katılımcılara mesajlar verdi.

BEE’O Propolis Kurucusu ve CEO’su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Tarım ve arıcılık sektörlerinde kadınların gücünü artırmak adına yürüttüğümüz projeleri ve Anadolu Propolisi’nin doğadan sofralarımıza kadar uzanan eşsiz hikayesini anlatırken girişimcilik yolculuğumu paylaşma fırsatı bulmak benim için büyük bir mutluluk. Başlattığımız sürdürülebilir arıcılık projeleri, arıcılığın yalnızca bir tarımsal faaliyet değil, aynı zamanda kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenebileceği bir alan olduğunu ortaya koyuyor. Bu projelerle, bulundukları bölgede arıcılık yapan kadınların sözleşmeli arıcılık modelimize dahil edilmesini sağlıyoruz. Kadınların arıcılıkta söz sahibi olduğu bir geleceği inşa etmek için çalışıyoruz. Anadolu Propolisi üretimindeki bu çabanın temelinde, doğayı koruma ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam bırakma misyonu yatıyor” dedi.

Dr. Samancı, Tarım Kampı’nda yaptığı sunum sırasında, Anadolu Propolisi’nin benzersiz özelliklerinden, arılar ve doğa arasındaki muhteşem dengesinden de bahsetti.

Samancı, “Bu projelerin en gurur verici yanlarından biri, kadınların bu hikâyenin merkezinde yer alması. Tarım ve arıcılık, kadınlar için hem ekonomik bir fırsat hem de toplumsal değişimi başlatabilecek bir güç anlamına geliyor. Kadınların üretimde aktif rol alması, ailelerine ve topluma sağladıkları katkıları artırırken, kendi özgüvenlerini ve ekonomik bağımsızlıklarını da güçlendiriyor. Bu yolculuğun bir parçası olarak, kadınların arıcılıkta liderlik yapacağı bir geleceğin mümkün olduğuna olan inancım tam. Bu doğrultuda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Birlikte, sürdürülebilir bir geleceği ve kadınların güçlendiği bir tarım sektörünü inşa edeceğimize olan inancım tam” ifadelerine yer verdi.