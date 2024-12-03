Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi ile iş birliği yaparak, üniversite öğrencilerinin arıcılık eğitimine destek verdi. Belediyenin sağladığı arılı kovan desteği ile hem üretime katkı sağlanıyor hem de öğrenciler, arıcılık sektöründe mesleki deneyim kazanma fırsatı buluyor.

Kayseri Üniversitesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliği, arıcılık sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesinin yanı sıra, öğrencilere sürdürülebilir üretim konusunda değerli bir deneyim sunuyor. Yeşilhisar’da gerçekleşen bu projeyle hem eğitim hem de üretim açısından önemli bir adım atılmış oluyor.

Teorik bilgileri, sahada uygulamalı olarak pekiştiriyorlar

Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Kocakaya, üniversite öğrencilerinin arıcılık dersleri kapsamında uygulamalı eğitim aldığını belirterek, “Öğrencilerin arıcılık dersleri kapsamında uygulamalarını ziyaret etmek için geldik. Kayseri Üniversitesi, proje ve uygulama odaklı bir proje, bu kapsamda öğrencilerin uygulama alanlarında teorik bilgilerini pekiştirmelerini önemsiyoruz. Hem alanların oluşturulmasında hem de sürdürülebilirliği konusunda akademik ve idari personel olarak çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Kocakaya, arıların ekolojik anlamda önemine işaret ederek, şunları söyledi:

“Arı yetiştiriciliği ile ilgili dersimiz var, bu derse yönelik öğrencilerin aldıkları teorik bilgileri uygulamaya dökmek için bu alan oluşturuldu. Rektörlük desteği ile bir alan kurmuştuk, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin paylaşmış olduğu arıcılık projesini görünce bu alana destek için bir proje verdik. Büyükşehir Belediyesi desteği ile kovan aldık, öğrenciler uygulamalarında bu alanda mesleki tecrübe ve deneyim kazanıyorlar. Öğrencilerin buradan mezun olduktan sonra daha tecrübeli bireyler olmalarını hedefliyoruz.”

Ayrıca Kayseri Üniversitesi Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Kocakaya, öğrencilerle birlikte hem projeler ve uygulamalar yaptıklarını hem de üretim yaparak ekonomiye katkı sağladıklarını anlattı.

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Zafer Tabur da öğrencilere arıcılıkla ilgili teorik dersleri verdikten sonra üniversitenin Yeşilhisar ilçesinde bulunan arılığında, koloni düzeni, koloni bireyleri, ilkbahar ve sonbahar bakımı ve bal hasadıyla ilgili teknik bilgiler içeren uygulamalı eğitim yaptırdıklarını belirtti. Tabur, Büyükşehir Belediyesi’nin arılı kovan desteği projesini desteklediklerini kaydederek, “Proje çok güzel, destekliyoruz. İnşallah seneye de arkası gelir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrenciler arıcılık alanında tecrübe kazanıyor

Arıcılık eğitimi alan öğrenciler, uygulamalı derslerde edindikleri bilgileri hayata geçirerek, mesleki becerilerini geliştiriyorlar. Veterinerlik bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Zeliha Susur, “Hocalarımızdan ders aldıktan sonra, üniversitemizin arıcılığına gelip, uygulama yapıyoruz” derken, Bitki Koruma Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Yasin Caneren de gelecekte bu mesleği yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Birinci sınıf öğrencisi Berkay Aydoğdu ise uzman eğitimci kadroları ile arılarla dersler gördüklerini kaydederek, “Bu proje tam bana göre” dedi. Yükseköğrenim ve Öğretim Derneği Kurucu Başkanı Emekli Albay Mustafa Zeki Kocabeyoğlu da bahçesini, yüksekokulun arıcılık uygulamaları öğrencilerine tahsis ettiğini belirtti.