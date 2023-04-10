Eskişehir’de 3’üncü defa açılan arıcılık kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 3’üncüsü başlayan arıcılık kursuna vatandaşların katılımı yoğun oldu. Arıcılık kurslarına yüksek oranda katılım sağlayan Eskişehirliler, dersleri dikkatle takip etti. Genellikle hobi amacıyla arıcılık yapmak isteyen kişilerin katılım sağladığı kursta, vatandaşların kendi arılarını yönetebilecek kadar bilgiyle donatılması ve mezun edilmesi amaçlanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılacak kursta, dersler saat 17.00 ile 20:40 arasında işleniyor. Arıcılık kursuna katılmak isteyen vatandaşlar Halk Eğitim Merkezi’nden ve internet üzerinden başvuru yapabiliyor.

“Arıcılığa genel bir talep var, arıcılığın önemi gittikçe anlaşılıyor”

Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, arıcılığa çok yoğun bir talep olduğunu belirtti. Arıcılığın öneminin gittikçe anlaşılmaya başladığını ifade eden Yiğit, “Bu sene arıcılık kursumuz 3’üncü defa açılıyor, arıcılığa çok yoğun bir talep var. İlk kursumuzu 50 kişilik bir gruba vermiştik, 2’incisine ise 60 kişi katılmıştı ve bu grubumuz ise yine 50 kişilik. Ancak şu anda bu kursumuza 43 vatandaşımız katılım sağladı. Kursumuzda arıcılıkla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Hobi olarak arıcılık yapmak isteyen kişileri kendi arılarını yönetebilecek kadar bilgiyle donatıp, onları kurstan mezun etmeye çalışıyoruz. Arıcılığa genel bir talep var, arıcılığın önemi gittikçe anlaşılıyor. Pandemiden sonra çoğu kişi şehir merkezinden çıkarak biraz daha uzak yerlerden bahçeler ve evler satın aldı. Buralarda ikamet eden vatandaşlar arıcılık yapabileceklerinin farkına vardılar ve kurslarımıza yöneldiler. Çoğu vatandaş 2-3 kovanla hobi şeklinde arıcılık yapmak istediğini söyledi. Biz de vatandaşlarımızı kendi kovanlarını yönetebilecek duruma getirmek için bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz” dedi.