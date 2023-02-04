Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından verilen arıcılık kursu tamamlandı. Kursa yoğun katılım sağlanırken, başırılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.

Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından verilen arıcılık kursu tamamlandı. Kursa yoğun katılım sağlanırken, başırılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.

Gazipaşa’da Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan arıcılık kursu, verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda açılan kursa, arıcılığa ilgi duyan vatandaşlar ilgi gösterdi. Arıcılık kursu öğretmeni Hatice Metin tarafından eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak düzenlendi. Kursta, arıcılıkla ilgili temel altyapının oluşturulması ve bal üretiminin daha şuurlu şekilde yapılması hedeflendi. Kursa katılan ve yapılan sınavlarda başarılı olan arıcılar sertifika almaya hak kazandı.

“Arıcılığa ilgisi olan herkesi bekleriz”

Arıcılık kursunun yeni grupla devam edeceğini dile getiren Hatice Metin, arıcılığa ilgi duyan vatandaşların, Halk Eğitim Müdürlüğüne kayıt yaptırmasını istedi. Metin, “Aralıksız süren, yoğun katılımıyla devam eden bir arıcılık kursumuzu daha tamamlamış olduk. Kursumuzu, teorik derslerin yanında uygulamalı eğitimlerimizle daha da verimli hale getiriyoruz. Arıcılık kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki grubumuz tekrar açılacaktır. Katılmak isteyenler Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırabilirler. Arıcılığa ilgisi olan herkesi bekleriz” dedi.

“Kurslarımız devam edecek”

Verilen kurslarda, arıcılıkla ilgili temel altyapının oluşturulması ve bal üretiminin daha şuurlu şekilde yapılmasını hedeflediklerini dile getiren Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürbüz Kır ise, “Vatandaşların şuurlu yönünde ilçede benzer kurs ve etkinliklerin sayısını daha da artıracağız. Gazipaşa’da arıcılığa ilgi duyan çok sayıda vatandaşımız var. Birçok aile, arıcılıkla geçimini sağlıyor. Bizler de arıcılığın şuurlu şekilde yapılması ve bal üretimine katkı sağlamak adına ilçe halkımızın talepleri istikametinde kurs ve eğitim desteği veriyoruz. Kurslarımız devam edecek. Yeter ki halkımızın talebi olsun” diye konuştu.