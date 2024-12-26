Arıcılık dünyası Muğla’da düzenlenen kongrede bir araya geldi. Kongrede, arıcılık sektörünün temel taşları olan sözleşmeli arıcılar ödüllendirildi.

Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’, geniş bir katılımla gerçekleşti. Bu yılki kongrede, arıcılık sektörünün temel taşları olan sözleşmeli arıcılar ödüllendirildi. Kongre kapsamında düzenlenen özel bir törende, yüksek kaliteli üretim yapan arıcılar başarılarından dolayı plaket ve sertifikalarla onurlandırıldı. Ayrıca kongrede, Anadolu Propolisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar büyük ilgi gördü. Propolisin sağlık alanındaki etkileri, uluslararası düzeyde dikkat çeken sunumlarla ele alındı.

Kongrede BEE’O/BEE&YOU CEO’su ve kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, gerçekleştirdiği iki önemli sunumla propolisin sağlık üzerindeki etkilerini bilimsel bir perspektifle ele aldı. İlk sunumunda, propolisin farklı formülasyonlarda nasıl etkin bir bileşen olarak kullanılabileceğini anlatan Samancı, burun spreyi formülü üzerinden yapılan klinik çalışmalara değinerek propolisin alerjik rinit tedavisindeki rolünü detaylandırdı. Samancı, propolis içeren burun spreyinin burun tıkanıklığı, hapşırma ve kaşıntı gibi semptomları hafiflettiğini ve yaşam kalitesini artırdığını belirtti. Sunumda, propolisin içeriğinde bulunan flavonoidlerin ve fenolik bileşiklerin bağışıklık sistemini nasıl desteklediği ve inflamasyonu nasıl azalttığı bilimsel verilerle açıklayan Samancı, burun spreyinin düzenli kullanımıyla hastaların semptomlarında yüz yüzde 70’e varan bir azalma görüldüğünü ifade etti.

İkinci sunumda ise yara ve yanık tedavisinde kullanılan propolis ve ham bal içerikli krem formülasyonlarından bahseden Samancı, bu kremde kullanılan yüzde 0,5 propolis konsantrasyonunun in-vitro ve in-vivo testlerde yara kapanma oranlarını belirgin şekilde artırdığını aktardı. Sunumda, propolisin içerdiği antioksidanların hücre yenilenmesini hızlandırdığı ve mikrobiyal enfeksiyonları önleyerek iyileşme sürecine katkıda bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, kremde kullanılan diğer bileşenlerin (kudret narı, sarı kantaron yağı, aloe vera) propolisin etkilerini destekleyerek tedavi başarısını artırdığına dikkat çekildi.