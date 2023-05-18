Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eğitimlerde başarılı olan arı üreticilerine, 40 bin lira ve yüzde 100 hibeli olarak 80 adet arıcılık başlangıç seti kursiyerlere dağıtıldı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen arı üreticilerine verilen eğitimler tamamlandı. İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje çerçevesinde eğitimleri başarıyla eğitimlerini tamamlayan 80 arı üreticisine, 40 bin lira bütçe verilerek, yüzde 100 hibeli olarak 80 adet içerisinde propolis tuzağı, körük, eldiven, maske, pense ve çerçeve askısı bulunan arıcılık başlangıç paketi törenle dağıtıldı.

Okçular köyünde gerçekleşen törene Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Müdür Yardımcısı Hasan Taş, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Abidin İşler, Bolu İzzet Baysal Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Öztürk, Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, ilgili şube müdürü, teknik personel ve kursiyerler katıldı.

Törende Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail ÜNALAN, bu güne kadar İl Müdürlüğümüz ile uyum içerisinde Bolu arıcılığının geliştirilmesi, üretim kalitesinin arttırılması açısından çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte bundan sonra da sizler için çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz. Gayemiz Bolu’nun arıcılık ve ürünlerinde söz sahibi konuma gelmesidir, dedi.

Ayrıca tören sonunda ise uygulamalı eğitim ile daha önce arı ile hiç karşılaşmamış ve teorik eğitimi tamamlamış birçok arı üreticisine kovanın açılması, çerçeve kontrolü, vb. uygulamaları bizzat kendisinin yapma fırsatı verildi.