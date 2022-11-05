DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde modern arıcılık alanında yapılan son uygulamalar hakkında arıcılara bilgiler aktarıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde modern arıcılık alanında yapılan son uygulamalar hakkında arıcılara bilgiler aktarıldı.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Akçakoca ilçe Tarım Müdürlüğü tarafından “Arıcılık Alanında Son Çalışmalar ve Güncel Arıcılık Sorunlarının Çözümü” başlıklı panelde bölge arıcıları bilgilendirdi.

Akçakoca Öğretmenevinde düzenlenen panele çevre illerden birçok arıcı katılım gösterdi. Modern arıcılık tekniklerinin ve sorunlarının değerlendirildiği panelde; DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu “Modern Arıcılığın Temel Prensipleri”, DAGEM Müdür Yardımcısı Dr. Münir Uçak “Varroa ve Nosema ile Mücadele Yöntemleri”, öğretim görevlileri Dr. Emine Sönmez “Mikrobiyal Arı Hastalıkları”, Merve Kambur Acar “Bal Tebliği”, Tuğçe Çaprazlı “Bal Arısı Zehri” konu başlıklarında sunum yaparken, Uzman Biyolog Songül Bir ise “Düzce Bal Arısı Biyolojik Çeşitliliği” konusu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Gerçekleştirilen sunumlar sonunda arıcıların sorunlarını dinleyen Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Çolak, Akçakoca İlçe Müdürü Cemil Uzun, Düzce Arıcılar Birliği Başkanı Cafer Kaba ve DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Arıcılık Programı öğretim elemanları, bilimsel temelli çözüm önerileriyle arıcıları bilgilendirdi.

Panel sonunda arıcıların devam eden sorunlarını çözmek için Düzce Üniversitesi, Düzce Tarım İl Müdürlüğü ve Düzce ili Arı Yetiştiricileri iş birliği ile yapılacak olan proje çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişi ve ön görüşmeler de yapıldı.