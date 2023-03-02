Elazığ’da kuraklığın etkili olması sebebiyle kış uykusuna yatamayan arılarda kayıplar yaşanırken, arıcıların tek ümidi ise bahar aylarının yağışlı geçmesi.

Elazığ’da kuraklığın etkili olması sebebiyle kış uykusuna yatamayan arılarda kayıplar yaşanırken, arıcıların tek ümidi ise bahar aylarının yağışlı geçmesi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da kış ayı kurak geçti. Bu durumdan en çok etkilenenler ise arılar oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı arılar, kış uykusuna yatmadı. Bu durum kovandaki balın tükenmesine, arıların doğa ile temasına ve ömrünün kısalmasına sebep oldu. Arı ölümlerinin de yaşandığı bölgede arıcıların tek ümidi ise baharın yağışlı geçmesi. Arıcılar aksi takdirde verimde büyük bir düşüş yaşanacağını bildirdi.

Bu yılın en kötü yıllardan biri olduğunu belirten Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı kimyager Fırat Canbay, “Kuraklığın arı kolonilerine olumsuz yansımasını bu sene yaşamaktayız. Kış ayı bölgede çok etkili olmadı. Arılarımız kış uykusu dediğimiz salkıma geçmedi. Doğa ile temas halinde. Doğaya uçması kendileri için olumlu bir faaliyet değil. Doğaya uçan arı kendi ömründe götürüyor ve erken yaşlanma gibi durum söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte uyanık olan arıların kovan içerisindeki bal tüketimi de artmaktadır. Kış uykusunda bal tüketimi çok düşük olmaktadır. Çoğu kovanlarda bal stokları bitti. Bu yönde arıcılarımızdan geri dönüşler alıyoruz. Bu şekilde giderse bu sene bölgede arı kolonilerinde ciddi kayıplar yaşayacağız. Türkiye ortalamasında baktığımızda yüzde 17 civarında bir kış ölümleri kaybı söz konusu. Bu hava şartlarından ve kuraklığın olumsuz etkilerinden dolayı arıcılıkta bu sene yüzde 17’inin üzerinde bir kayıp beklemekteyiz” dedi.

’’Arıcılık faaliyeti tamamen doğaya bağlı’’

Bahar aylarında beklenen yağışın olmamasının doğayı da olumsuz etkileyeceğini aktaran Canbay, “Bahar ayında da beklenen yağış olmazsa bu da doğaya etki edecek. Çünkü arıcılık faaliyeti tamamen doğaya bağlı. Yağışlar beklediğimiz ölçüde olmadığı zaman doğada bir zenginlik de söz konusu olmaz. Bu da tamamen arıdaki verime olumsuz olarak yansıyacaktır. Şu an itibariyle kış çok olumsuz geçti. Arı kaybı noktasında bir kayıp ile karşı karşıya kalacağız. Bizim ileriye dönük tek umudumuz baharın iyi olması. Baharda beklediğimiz yağışlar olur ve doğa zenginleşir. Arıcılarımızın bu kaybını baharda kapatmış oluruz. 2022 yılında Elazığ bölgesinde kovan başına üretimimiz 4 ile 6 kilogramdı. Bu yıl olumsuz şartlar devam ederse, kuraklık baharda da kendisini hissettirse maalesef geçen yılın altına düşeriz. Bu da arıcılık faaliyetine olumsuz yansır” diye konuştu.