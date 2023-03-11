Antalya’nın Serik ilçesinde arılar için kış bakımı çalışmaları devam ediyor. Arıların yetiştirildiği kovanlar özenle temizliği yapılıp, daha verimli bal üretebilmesi için ilaçlanıp beslenmesi sağlanıyor.

Yayla bölgesine baharin geç gelmesinden dolayı arıcılar, erken bahar gelen bölgeleri tercih ediyor. Sivas’tan sonbaharda gelen arıcılar, Antalya’nın Serik ilçesinde arıları kışlatarak Mayıs ayına kadar yeni sezona hazırlıyor.

Sivas’tan gelerek arıları kışlatmak için erken bahar gelen bölgeleri tercih ettiklerini belirten bal üreticisi Muammer Gökkuş, "Antalya’ya arıları kışlatmaya getiriyoruz. Baharda geliştirip mevsime hazırlıyoruz. Sonbaharda gelip, Mayıs 15 gibi yaylaya dönüyoruz. O süre zarfında arıları burada kışlatıyoruz. Bizim oralarda bahar geç geliyor. Bu yüzden buraları tercih ediyoruz. Orada bıraksan yetişmiyor, arıları buraya getirip mevsime hazır hale getiriyoruz. Havalar ısındığı zaman Sivas’a döneceğiz. Kışlama üresi içinde Besleme yapıyoruz, bölüp çoğaltıyoruz. Genç nesil arılarla genç analarla mevsime giriyoruz. Mevsim iyi olursa orada Sivas’ta bal aşamasına geçeceğiz. Mevsim iyi olursa bal da iyi olur, kötü geçerse sezon da boş geçmiş olur" diye konuştu.

Üretici Mehmet Çimen ise arıların ilaçlaması ve beslemesini yaptıklarını belirterek portakallar çiçek açtığı zaman beslenmelerin daha iyi olduğunu söyledi.