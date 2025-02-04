Denizli Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerini desteklemek ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla, arı yetiştiricilerine yönelik başlattığı ekipman desteği müracaat süresi yoğun başvurular nedeniyle 10 Şubat 2025’e kadar uzatıldı.

Proje kapsamında, yetiştiricilere maske, körük, eldiven, sır tarağı ve oksalik asitten oluşan ekipman setleri ücretsiz olarak dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi geçen ay Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun arı yetiştiricilerine yönelik hazırladığı kırsal kalkınma projeleri kapsamında, özel bir ekipman desteği başlatmıştı. www.denizli.bel.tr ve DESKİ ilçe hizmet birimlerinden online yapılan müracaatlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle başvuruların 10 Şubat 2025’e kadar uzatıldığı duyuruldu.