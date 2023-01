Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde arıcılık yapan 140 arı üreticisine yaklaşık 900 bin liralık ekipman desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 17 ilçedeki 140 arıcıya maske, eldiven, pantolon, el demiri ve körükten oluşan ekipman desteğinde bulunuldu. Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında DOKAP iş birliğinde verilen ekipman desteklerinin teslimleri de Havza, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde yapıldı.

Yaklaşık 900 bin lira olan ekipman desteğinin içinde 700 adet polen tuzaklı boş arı kovanı, 140 adet arıcı maskesi, 140 çift arıcı eldiveni, 140 arıcı körüğü, 140 el demiri, 700 kilo temel petek, 1400 propolis toplama tuzağı ve 1400 şurupluk yer aldı. Desteklerin arıcılar için oldukça önemli olduğunu ifade eden üreticiler, "Bize destek verip onurlandırdılar. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve üreten çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Amacımız, üretimle uğraşan, memleketimizin gıda ihtiyacını gidermek için çalışan vatandaşlarımızın gelirini yükseltmek. Onun için onlara modern arıcılık ekipmanları vermeye, hibede bulunmaya devam edeceğiz. Büyükşehir olarak her zaman onların yanındayız” diye konuştu.

Çözüm Merkezi 2022 yılında 400 bin çağrı cevapladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi 2022 yılında 400 bin çağrı cevapladı, 245 bin bireysel başvuru aldı. Yıl boyunca 45 bin arama yaparak gerçekleştirdiği anketten de yüzde 87 memnuniyet oranına ulaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi daha ulaşılabilir olma hedefiyle çıktığı yolda Çözüm Merkezi ile 7/24 vatandaşlara hizmet sunuyor. Belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşlar, kısa sürede Çözüm Merkezi’nin personeliyle iletişime geçebiliyor. Vatandaşların tüm sorun, talep ve önerileri bu merkezde toplanıyor. Yapılan başvurular anında değerlendirilip geri dönüşler sağlanıyor. Kurulduğu günden bu yana çok sayıda hizmet sunan Çözüm Merkezi, 2022 yılında da iletişim performansıyla başarılı bir grafik çizdi. Yıl boyunca 400 bin çağrıyı cevapladı, 245 bin bireysel başvuru aldı. Daha kaliteli hizmet sunabilmek için zaman zaman memnuniyet anketi de yapan Çözüm Merkezi bu yıl 45 bin arama yaparak gerçekleştirdiği anketten yüzde 87 memnuniyet oranına ulaştı.

7/24 hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ulaşılabilir olmak ve sorunlara hızlı müdahale etme noktasında her zaman hassas bir yaklaşım sergiledik. Çözüm Merkezimizde işte bu anlayışın bir ürünü. Bu merkez ile birlikte kapı kapı, masa masa dolaşmalar, ‘bugün git yarın gel’ler tarihe karıştı. Vatandaşın zaman kaybetmesini önleyen, güvenilir ve kolay ulaşılabilir bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var. Vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli” şeklinde konuştu.