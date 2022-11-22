Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda arıcılara 300 ton şeker dağıtıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda arıcılara 300 ton şeker dağıtıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Kırklareli’nde Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı aktif arıcılık yapan üreticilere besleme şekeri desteği sağlamak amacıyla 300 ton şeker dağıtıldı. Arıcılar, önemli bir bölgede üretim yaptıklarını vurgulayarak, desteklerden mutlu olduklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da bal üretimin Kırklareli’nde hızlı arttığını vurgulayarak, bir dahaki sezonun da bereketli olması temennisinde bulundu.