Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, küresel iklim değişikliğinin arıcılığı ciddi şekilde etkilediği bu dönemde arıları öldürmeden kıştan çıkmak istediklerini söyledi. Şahin, bahara dirençli arılarla girmek için yılda kovan başına indirimli 5 kilogram besleme şeker desteği isteyerek, "İndirimli besleme şeker desteği uygulaması hayata geçirilmelidir" dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin yaptığı açıklamada, arıcılığın tarımsal üretimde, yaşamın devamlılığında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, arıların verimli çalışmaması durumunda tarımsal üretimin aksayacağını anlattı. Geçen yıl arılar verimli çalışamadığından bal üretiminin yaklaşık yüzde 25 düşüşle 80 bin tona gerilediğine dikkati çeken Şahin, bunun sadece balda azalma olarak görülmemesi gerektiğini, bitkisel üretime de yansımasının olumsuz olduğunu kaydetti. İklim farklılıklarının, gece gündüz sıcaklıkları arasındaki makasın, arıları olumsuz etkilediğini dile getiren Şahin, "Hayvancılıkta hazır yem alırsın dışardan beslersin, üretime devam edersin. Arıcılıkta ise kışın aç kalmasın diye kovan başına yıllık 10-15 kilogram şeker verilir. Bu rakamlar dünya ortalamasıdır. Onun dışında şeker verilmez" dedi.

Şahin, dünyada ciddi bir küresel iklim değişikliği yaşandığını ve ülkelerin bu konuda ciddi önlemler aldığını belirterek, "Biz üyelerimize arıcılık sektörüne yönelik bilgilendirme yapıyoruz. Bir gün hava iyi oluyor 3 gün kapatıyor. Arılar hareketlenince içerdeki her şeyi tüketiyor dışarda da bir şey olmayınca ölümle karşı karşı kalabiliyor. Mayısta, haziranda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Marmara’da bile hava aniden soğuduğu, hava kapattığı, arı dışarı çıkamadığı zaman besleme yapamazsanız arı çöker, kovan çöker" diye konuştu.

"Üvey evlat muamelesi yapılmamalı"

Kötü hava dalgalanmalarında arıların beslenmesinin önemine işaret eden Şahin, şunları söyledi:

"Beslemezseniz içerdeki yavrular nektarı tüketecektir. Yavrunun beslenmesi nektara ve polene bağlı. Yeterli besleyemezseniz yavruyu öldürürsünüz. Bu sefer kovanda yavru atmalar başlar. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda mazot, gübre, hayvancılıkta yem gibi destekler veriyor. Arıcılığa üvey evlat muamelesi yapılmamalıdır. Arıcılarımıza yılda kovan başına indirimli 5 kilogram besleme şeker desteği istiyoruz. Bir çuval şeker bin 800 lira, nasıl alsın da arıya versin üretici. Biz marketlerdeki gibi 400-500 liraya bal satamıyoruz. Geçmiş yıllarda Bakanlık kovan başına 5 kilogram indirimi şeker verdi. Teşekkür ettik. Bu yıl da destek bekliyoruz. Üreticiden alınan fiyatlarla, üreticinin gezginci arıcılık yapması mümkün değildir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı veriler çerçevesinde arıcılıkta kan kaybettiğimiz ortadadır. Bu istatistikler çerçevesinde tarıma verilen önem kadar arıcılığa da önem verilmelidir."

Küresel iklim değişikliğinin arıcılığı ciddi etkilediği bu dönemde arıları öldürmeden kıştan çıkmak istediklerini vurgulayan Şahin, "Bahara dirençli arılarla girersek tarımsal üretim de iyi olur. İyi çalışan arı, dirençli arı bitkisel üretimi olumlu etkiler. Meyve bahçeleri, çiçekler bizi bekliyor. Tüm ekilişler bizi bekliyor. Türk arıcılığı kontrollü şekilde desteklenmelidir. İndirimli besleme şeker desteği uygulaması hayata geçirilmelidir" dedi.