Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi arıların kış uykusuna yatmamasına sebep oldu, arıcılar önümüzdeki aylarda bal üretiminin düşebileceğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi arıların kış uykusuna yatmamasına sebep oldu, arıcılar önümüzdeki aylarda bal üretiminin düşebileceğini söyledi.

Eskişehir’de havaların yağışsız geçmesi birçok şeyi olumsuz etkilediği gibi bal üretimini de etkiledi. Havaların mevsim normallerinde seyretmemesi arıları şaşırttı. Arıcılar, normalde arıların bugünlerde kış uykusuna yatması gerektiğini ama hava sıcaklıkları yüksek olduğu için kış uykusuna yatmadıklarını söyledi. Bu sebepten dolayı arıların sürekli çalıştığı ve ömürlerinin kısaldığı kaydedildi. Dışarıda bal, nektar ve polen bulamayan arıların kovandaki gıdayı tükettiği ve bahar gelmeden açlıktan öldükleri ifade edildi. Arıcılar, yağışsızlığın devam etmesi halinde önümüzdeki bahar aylarında bal üretiminin azalabileceğinin altını çizdi.

“Havaların soğumayıp sıcak gitmesi sebebiyle arılar kış uykusuna yatmadı”

Eskişehirli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, kuraklığın çiftçileri ilgilendirdiği kadar arıcıları da ilgilendirdiğini söyledi. Arıcılıkta kar yağmasının çok önemli olduğunu ve kar yağmadığı için arıların salkıma girmediğini söyleyen Yiğit, “Bu sene gerçekten kuraklık var, mevsimler değişti. Kuraklık tüm çiftçileri ilgilendirdiği gibi bizi de ilgilendiriyor. Nasıl ki yağış olmadığı zaman çiftçilerin tarlalarında verim olmazsa bizim de yağmur yağmadığı zaman, özellikle kar yağmadığı zaman bal oranı düşüyor. Arıcılıkta kar çok önemlidir, kar yağdığı yıllarda biz arıcılar olarak ‘1 santim kar, 1 kilo bal’ deriz. Ama bu sene maalesef kar da yok, yağmur da yok. Kurak bir mevsim yaşıyoruz, mevsimin çok kurak olması ve havaların soğumayıp sıcak gitmesi sebebiyle arılar kış uykusuna yatmadı. Biz ona salkım deriz, arılar salkıma girmediler ve devamlı çalıştılar. Bunun ne zararı var diye soracak olursanız, arılar sürekli çalıştığı için ömürlerinden yiyor. Dışarıya çıkıyorlar, bal, nektar ve polen yok. Bu yüzden kovana geri geliyorlar. Hem ömürlerini harcıyorlar hem de içerideki gıdalarını tüketiyorlar. Gıdalarını tükettikleri için de bahara çıkana kadar açlıktan kovanlarımız sönüyor” dedi.

“Bal üretimi azalır ama kalite düşmez, sadece üretim oranı düşer”

Yağışsız geçen havaların bahar balına etki etmeyeceğini, ancak önümüzdeki bahar aylarında bal üretiminin düşmesine sebep olabileceğini ifade eden Yiğit, bal kalitesinin bundan etkilenmeyeceğini belirtti. Balın az olduğu yıllarda piyasada sahte bal benzeri ürünlerin yaygınlaştığını, bu yüzden vatandaşların bildiği yerlerden bal almasını tavsiye eden Eskişehirli Arı Yetiştiricileri Başkanı Bünyamin Yiğit şunları söyledi:

“Bu yağışsızlık bu bahar balında pek problem oluşturmaz, ama ondan sonra alacağımız ballara çok büyük bir olumsuz etkisi olur. Dua edelim bundan sonra kar yağmasa da nisan ve mayıs aylarında yağmur yağsın. Yağmur olmadığı zaman bizim bal derlediğimiz alanlarda problem oluyor. Biz ormanlık ve dağlık alanlardan, bir de mera bölgelerinden bal alıyoruz. Yağmur yağmazsa meradaki otlar çok çabuk kurur, kuruduğu zaman da nektar vermez. Zaten arı nektar getirecek ki bal yapsın, yoksa bal durumu tehlikeye girer. Bal üretimi azalır ama kalite düşmez, sadece üretim oranı düşer. Balın az olduğu yıllarda normalde fiyatın yüksek olması gerekirken daha da çok düşüyor çünkü maalesef sahte bal benzeri ürünler çıkıyor. Biz bunlara bal demiyoruz, bal benzeri ürünler diyoruz. Bunları balın yerine ikame ürün gibi pazarlıyorlar. Balınızı şifa olarak kullanmak istiyorsanız tanıdığınız bildiğiniz yerlerden alın.”