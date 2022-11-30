Birlik Başkanı Hüccet Şabahat, "Üyelerimizin arılarının beslenmesi ve sağlıklı kışı geçirmesi için anlaşma yaptığımız firmayla ucuza mal ederek üyelerimize destekte bulunduk. Dağıtımda emeği geçen İl Tarım Orman Müdürlüğü personellerine ve yönetim kurulumuza Teşekkür ederim" dedi.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından birlik üyelerine kış öncesi arılar aç kalmasın diye besleme şekeri dağıtımı yapıldı.

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