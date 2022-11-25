Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, il genelinde bulunan arı yetiştiricilerine ücretsiz toz şeker dağıtımı yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, il genelinde bulunan arı yetiştiricilerine ücretsiz toz şeker dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Arı Kayıt Sistemine kayıtlı ve aktif arıcılık yapan yetiştiricilere sonbahar döneminde arıların beslenmesinde kullanmaları amacıyla indirimli şeker desteği verilmeye devam ediyor. Denizli’de piyasa şartlarına göre daha ucuza temin edilen ve nakliyesi Büyükşehir Belediyesince karşılanan 211 bin 950 kilogram şekerin dağıtımı İl ve İlçe Müdürlüğü personelince yapılıyor. Her canlı türünde olduğu gibi bal arıları da yaşamlarını sürdürebilmek için besin maddelerine ihtiyaç duyuyor. Bal arılarının doğal besin maddeleri; nektar, bal ve polen olarak yer alırken, nektar arılar tarafından toplandıktan sonra vücut içinde ve kovandaki petek gözlerinde fiziksel-kimyasal değişikliklere uğratılarak bala dönüştürülüp petek gözlerinde depo ediliyor. Nektar ve bal, arılar tarafından enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılıyor.

Petek gözlerinde ne kadar polen olursa olsun kovanda bal yoksa, dışarıdan nektar gelmiyorsa veya kolonilere ek besleme yapılmıyorsa arılar açlıktan ölüyor. Bu nedenle arılara kış için yeterli bal depolayamadıkları zamanlarda, ana nektar akım öncesi ana arıyı yumurtlamaya teşvik ederek arı kadrosunu artırmak amacıyla ve açlık tehlikesi olduğu zaman, ilkbaharın geç geldiği veya nektar akımı sırasında kötü hava koşullarının nektar toplamayı engellediği durumlarda su ve şeker karışımı ile ek besleme yapılıyor.

“Yıllık ortalama 620 ton civarında bal üretimi gerçekleşmekte”

Konuya ilişkin konuşan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, “Denizli arıcılık alanında ülkemizde önemli bir yere sahiptir. İlimizde Arı kayıt Sistemine kayıtlı 112 bin kovan bulunmakta olup, yıllık ortalama 620 ton civarında bal üretimi gerçekleşmektedir. İlkbahar döneminde çevre illerdeki gezginci arıcılar ile beraber 350 bin civarında kovan ilimizin florasından faydalanmaktadır. İlimizdeki flora 450 bin kovan arının faydalanabileceği nitelikte olup, İl Müdürlüğü olarak hedefimiz devletimizin verdiği desteklerle İlimizdeki kovan varlığını 200 bin seviyelerine çıkarmaktır” dedi.