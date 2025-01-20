Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği ile Sahaya Hazır İnovasyon Derneği iş birliğinde bal üretimini artırmak için “Fondan Arı Yemi ve Arı Keki Üretimi Tesisi Projesi” protokol imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi’ndeki imza törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep İli Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Nebi Koca ve Sahaya Hazır İnovasyon Derneği Başkan Yardımcısı Ayam Mustafa katıldı.

Arıcılık atölyesi kuruluyor

Protokol kapsamında, arıların hayatta kalması sağlanarak bal üretimini artırmak, bal üreticilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek ve ekonomik büyüme, istihdam ve sürdürülebilirlik hedefleniyor. Proje ile kurulacak Arıcılık Atölyesi’nde, kadınlar ve çocuklara öncelik verilecek. Eğitimde 100 kişilik bir grup seçilecek. 5 gün sürecek eğitim programı çerçevesinde arı beslenmesi, hastalık yönetimi ve bal üretimi konularına odaklanılacak. Kursiyerler, 20-23 saatlik eğitimler alarak sertifikalarını almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcılara arıcılığı geliştirmek için saha uygulama kitleri verilecek.

Yerel arıcıların ilkbahar ve geç sonbahar dönemlerinde arılarını besleyebilmeleri için atölyede, fondan arı keki gibi önemli takviyeler üretilecek ve dağıtılacak. Bu anlamda arı sağlığını ve kovan verimliliğini artırmak amaçlanırken, yerel üretim yetersizliği ve ulaşım maliyetlilerini azaltmak da hedefler arasında.

“Hedefimiz, birliğimizi ilk 5’e yükseltmek”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, yine bir Gaziantep Modeli ile karşı karşıya olduklarını belirterek, “Bilim dünyası artık, balın birçok derde derman olduğunu söylüyor. Gıda açısından balın şifa olduğu ispatlanmış durumda. Medeniyetimizden aldığımız ilhamla akıllı tarım uygulamalarında geldiğimiz noktada bugünkü proje bizler için çok önemli ve kıymetli. Doğa bize emanet. Arı çok özel bir varlık. Doğadaki en büyük nimetlerden bir tanesi. Biz de arının hem yaşamını korumak hem de ortaya koyduğu ürünü markalaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bunun yanında insanımızın yaşam kalitesini iyileştiriyoruz. Şu anda birliğimiz ilk 20’de ama biz ilk 5’i istiyoruz. Bu yapılan çalışmalarla hedefimize ulaşacağız. Biz hedefleri olan, iddiası olan bir şehiriz. Öncü bir şehiriz” dedi.

“72 bin kovana ulaşıldı, kentin üretim hacmi giderek artıyor”

Gaziantep İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in göreve gelmesiyle birlikte 79’uncu sırada yer alan Gaziantep İli Arı Yetiştiriciler Birliği’nin şu anda ilk 20’nin içerisinde yer aldığını dile getirerek, “Kentte şu anda 72 bin kovana ulaştık. Çok ciddi bir bal elde etmeye başladık. Bu balın türü zahter balı. Coğrafi işareti de alındı. Protokol ile birlikte arılarımızın beslenmesi de iyi bir hale kavuşacak. Bu desteklerle arıcılık çok daha iyi seviyelere gelecektir” ifadelerini kullandı.

“Arıcılık Gaziantep’te büyük ivme kazandı”

Gaziantep İli Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Nebi Koca, Gaziantep’te arıcılığın büyük bir ivme kazandığını belirterek, “Gaziantep’te arı sütü, polen propolis, arı ekmeği ve diğer arı ürünlerinin tamamını üretiyoruz. Gaziantep bu konuda hızla gelişiyor. Eminim önümüzdeki yıllarda baklavamız ve fıstığımız gibi Gaziantep’in arı ürünleri de iyi bir seviyeye gelecek” diye konuştu.

Sahaya Hazır İnovasyon Derneği Başkan Yardımcısı Ayam Mustafa ise bu proje ile toplumun refah seviyesine katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirerek, projenin herkese hayırlı olmasını diledi.