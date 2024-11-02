Denizli’nin Çivril ilçesinde burnuna arı sokması sonucu nefes almakta zorlanan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesi Cabar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babası ile birlikte bahçesinde çalışmaya giden Çetin Perşan (48) yaşındaki şahıs dinlenmek için oturduğunda burnundan arı soktu. Arı sokması ile yüzü şişen Perşan nefes almakta zorlandı. Arının sokması sonucu yüzü şişen Perşan, durumu babasını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çivril Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından Denizli’ye sevk edildi. Denizli’de üç gün süren tedavinin ardından hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Çetin Perşan’ın uzun süre nefessiz kaldığı için beyin ölümünün gerçekleştiği ve vücut fonksiyonlarının işlevini yerine getiremediği bildirildi.

Hayatını kaybeden Perşan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Perşan’ın ölümü ailesi ve yakınlarına yasa boğdu. Cenazesi Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi’nde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.