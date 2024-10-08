Bolu’da bir arı üreticisinin kovanlarının etrafına kurduğu elektrikli tel sistemi, balları yemeye gelen ayıları geri püskürttü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık’ın Deveören köyünde yaşayan arıcılık yapan Erhamin Koç, arı kovanlarındaki balları ayılardan korumak için kovanların etrafını elektrikli tellerle çevirdi. Gece saatlerinde orman içinden gelen 3 ayı ağaçların arasından çıkarak kovanlara yaklaşmak istedi. Koç’un arı kovanlarını korumak için aldığı elektrikli tel önlemi sayesinde ayılar kovanların bulunduğu yere giremedi. Tel sistemi, balları yemeye gelen ayıları geri püskürttü. 3 ayı tellerden kovanlara yaklaşamayınca ormana doğru geri giderken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: iha