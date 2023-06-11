Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde narkotik madde arama köpeği Rüzgar’ın da katıldığı operasyonda, arı kovanına saklanmış 46 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçemizde faaliyet yürüten bir arıcılık/balcılık işletmesinde narkotik madde arama köpeği Rüzgar ile yapılan aramada, arı kovanının içerisinde 46 parça toplam daralı ağırlığı 46 kilo 100 gram kristal halde metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara devam edilmektedir” denildi.