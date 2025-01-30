Edirne Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi kurulması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edirne Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Demirhanlı köyünde bin dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan Ari Damızlık Düve Üretim Organize Tarım Bölgesi’nde incelemeler yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt’tan yürütülen ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje çerçevesinde, işletmelerin “ari” hale getirilmesiyle ve belirli bölgelerde oluşturulacak organize tarım bölgeleriyle Edirne’nin, ülkemizin damızlık düve üretim merkezi haline getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.