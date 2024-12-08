Artvin’in Arhavi ilçesinde gece 03.15 sıralarında yaşanan heyelan sonrası ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu 19 saat süren çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkisinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri ile ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışma başlatıldı. Rize’nin Fındıklı ve Artvin’in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan başlatılan heyelan temizleme çalışmalarında iş makinelerinin hummalı çalışması sonrasında 200 metrelik alan toprak ve taş yığınlarından temizlenerek yol 19 saat sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.