Artvin’in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi yaşanan heyelan sırasında Karadeniz Sahil Yolu’nda araçları ile toprak altında kalan Giresunlu 4 genç bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde 7 Aralık Cumartesi gecesi saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri 200 metrelik alanı kaplarken, yol 19 saat süren çalışmanın sonunda tek şeritten ulaşıma açılmıştı.

Heyelanda bir aracın toprak altında kaldığı iddiaları üzerine dün heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında yeri havadan dron ile belirlenen Giresun’dan Batum’a Murat Turhan’ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobil ile giden ve kendilerinden haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulundu. 4 kişinin cansız bedenleri yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından toprak altından çıkartılarak cenazeleri otopsi sonrası memleketleri Giresun’un Bulancak ilçesine gönderildi.

Heyelanda hayatlarını kaybeden 4 genç için bugün öğle namazına müteakip ilçenin Sarayburnu Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Milletvekili Ali Temur, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile gençlerin aileleri ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazı sonrası evli ve 10 yaşında bir erkek çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Turhan ile arkadaşı Aykut Tiryaki Kızılot mahallesindeki aile kabristanlığında; Nuri Apaydın Şemsettin mahallesindeki ve Aydın Görkem Özdemir ise Güzelyalı mahallesindeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.