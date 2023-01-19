Artvin’in Arhavi İlçesinde sel sonrası yapılan çalışmaların öncesi ve sonrası görüntülendi.

Artvin’in Arhavi İlçesinde sel sonrası yapılan çalışmaların öncesi ve sonrası görüntülendi.

Artvin’in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz 2021 tarihinde Kabisre Deresi’nin taşmasıyla yaşanan sel sonrası bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada sona gelindi. Taşan derenin eski ve yeni hali ise görüntülendi.

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü, yapımı devam eden Kabisre Deresi ve Yan Kolları İnşaatında çalışmalar devam ettiğini belirtti. İş dahilinde; sağ sahil ve sol sahilde bin 100 metre taşkın koruma duvarları yapılıp ilçe merkezi koruma altına alınmıştır.

İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 88 seviyesindedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sel sonrası Kabisre deresi ve yapılan çalışma sonrasındaki son hali görüntülendi.