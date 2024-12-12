Artvin’in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde 7 Aralık Cumartesi gecesi meydana gelen ve 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan heyelanın ardından Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, bölgede tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekerek yağışlarla birlikte yeni bir heyelan riskinin olduğunu söyledi.

7 Aralık Cumartesi gecesi meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından bölgede yol temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Heyelanın durma noktasına geldiğini ifade eden Başkan Turgay Ataselim, bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Başkan Ataselim yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Heyelandan sonra ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Yol güvenliği şu anda tek yönlü olarak sağlanmış durumda. Ancak heyelan durmuş gibi görünse de tehlike hâlâ devam ediyor. Bugün başlayacak olan yoğun yağışlarla birlikte ikinci bir heyelan riski oldukça yüksek. Karayolları ekipleri, buraya kalıcı bir çözüm bulmak için proje hazırlıyor. Bu projeler kısa sürede tamamlanacak. Devletimiz, tüm kurumlarıyla bu afette yanımızda oldu. 30’a yakın iş makinesi ve 250 personelle bölgedeki çalışmaları tamamladık. Ancak vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor.”